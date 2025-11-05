23-летнего владельца наркошопа задержали в Хабаровске

Оперативники при поддержке ОМОН Росгвардии задержали наркокурьера в момент сбыта в жилом массиве Индустриального района. В этот день он успел разложить 20 закладок весом до одного грамма, которые изъяли полицейские. При личном досмотре у него нашли ещё три свёртка с гашишным маслом.