23-летнего владельца наркошопа задержали в Хабаровске

В Хабаровске задержан владелец интернет-магазина по продаже гашишного масла. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
23-летний житель Индустриального района ранее не был судим, но решил заняться распространением наркотиков через мессенджеры. Подозреваемый получал запрещённые вещества от неустановленных лиц, фасовал их дома и прятал в тайниках по городу для клиентов.
Оперативники при поддержке ОМОН Росгвардии задержали наркокурьера в момент сбыта в жилом массиве Индустриального района. В этот день он успел разложить 20 закладок весом до одного грамма, которые изъяли полицейские. При личном досмотре у него нашли ещё три свёртка с гашишным маслом.
По месту проживания подозреваемого изъяли десять свёртков с наркотиками, шприц с растительной массой, пакеты «зип-лок», предметы для фасовки и банковские карты. Оплату он получал в криптовалюте.
Возбуждено уголовное дело, фигурант находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается, устанавливаются все каналы поставок и возможные сообщники.