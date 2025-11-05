Во Владивостоке иномарка врезалась в три припаркованных автомобиля

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя — РИА Новости. Жительница Владивостока, не имеющая водительских прав, за рулем иномарки уходила от преследования полиции и врезалась в три припаркованных автомобиля, женщина госпитализирована, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
«Ночью 4 ноября инспекторы ДПС заметили Toyota Vitz, водитель которого отказалась остановиться по требованию сотрудников полиции. Увеличив скорость, женщина попыталась скрыться. В ходе преследования, пытаясь уйти от погони, водитель Toyota Vitz не справилась с управлением и врезалась в три припаркованных автомобиля: Isuzu Elf, Lexus RX450 и Toyota Corolla Fielder. Все три машины получили механические повреждения», — говорится в сообщении.
Водитель иномарки — 31-летняя местная жительница — получила травмы и была госпитализирована. У нее взяты анализы на состояние опьянения.
Установлено, что женщина управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения. На нее составлены протоколы, в том числе по статье КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».