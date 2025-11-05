Во Владивостоке иномарка врезалась в три припаркованных автомобиля

«Ночью 4 ноября инспекторы ДПС заметили Toyota Vitz, водитель которого отказалась остановиться по требованию сотрудников полиции. Увеличив скорость, женщина попыталась скрыться. В ходе преследования, пытаясь уйти от погони, водитель Toyota Vitz не справилась с управлением и врезалась в три припаркованных автомобиля: Isuzu Elf, Lexus RX450 и Toyota Corolla Fielder. Все три машины получили механические повреждения», — говорится в сообщении.