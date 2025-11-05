Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске за 25 млн продают готовый медицинский бизнес — клинику косметологии

Объект расположен на улице Маяковского.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продается клиника косметологии. Объявление выставлено на сайте «Авито».

Как сказано в объявлении, объект расположен на 1-м этаже семиэтажного дома по улице Маяковского. Площадь помещения составляет 103 кв. метра, кабинеты, зона ресепшн, бытовые помещения изолированы друг от друга. В клинику предусмотрен отдельный вход.

В состав имущества также входит оборудование, перечень которого собственник готов предоставить по запросу. Клиника специализируется на косметологии, дерматологии и лабораторных исследованиях. Цена готового медицинского бизнеса составляет 25 млн рублей.