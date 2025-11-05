Синоптик Ильин сказал, сколько продлится теплая погода в Москве

Теплая погода в Москве и области сохранится до начала следующей недели, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По словам специалиста, температура воздуха начнет заметно понижаться 11 ноября. Тогда же выпадет первый снег.
«До конца текущей недели и в начале следующей сохранится достаточно теплая погода. Температура воздуха будет превышать климатическую норму, но примерно с 11 ноября начнет понижаться и приобретет отрицательное значение до −2 градусов», — отметил эксперт.
Температура воздуха днем на этой неделе, по словам специалиста, будет в пределах +4…+10 градусов.
«Прогнозируются осадки в виде дождя, 5 ноября обойдется без осадков, а 6 — возможен небольшой дождь», — подчеркнул он.
Ранее синоптик Ильин предупредил, что россиян ждут температурные аномалии в начале ноября.