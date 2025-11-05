Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Ильин сказал, сколько продлится теплая погода в Москве

Синоптик Ильин предупредил, что на следующей неделе в Москве, вероятно, выпадет первый снег. Стали известны даты снегопадов.

Источник: Аргументы и факты

Теплая погода в Москве и области сохранится до начала следующей недели, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, температура воздуха начнет заметно понижаться 11 ноября. Тогда же выпадет первый снег.

«До конца текущей недели и в начале следующей сохранится достаточно теплая погода. Температура воздуха будет превышать климатическую норму, но примерно с 11 ноября начнет понижаться и приобретет отрицательное значение до −2 градусов», — отметил эксперт.

Температура воздуха днем на этой неделе, по словам специалиста, будет в пределах +4…+10 градусов.

«Прогнозируются осадки в виде дождя, 5 ноября обойдется без осадков, а 6 — возможен небольшой дождь», — подчеркнул он.

Ранее синоптик Ильин предупредил, что россиян ждут температурные аномалии в начале ноября.