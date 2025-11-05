Овчинский: три новых дома по реновации построили на востоке Москвы

В сентябре этого года на востоке столицы возвели три новых дома по программе реновации на 1125 квартир, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Они расположены в районе Богородское на Игральной и 1-й Мясниковской улицах, а также на Открытом шоссе. В новостройках 1125 квартир, 16 из них адаптировали для маломобильных граждан. В подъездах смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — передает слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Жилая площадь трех комплексов составила порядка 65 тыс. кв. метров, уточнил министр, добавив, что на первые этажи зданий будут нежилыми. Они предназначены для магазинов, кафе и других объектов социально-бытовой инфраструктуры.
В пресс-службе также отметили, что придомовую территорию благоустроили. Возле ЖК высадили деревья, оборудовали детские и спортплощадки, а также обеспечили жителям комфортные зоны отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2026—2028 годах свыше 215 тыс. москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации.
Владислав Овчинский ранее сообщил, что в сентябре 2025 года в юго-восточном округе Москвы завершили строительство трех новостроек по реновации. Дома расположены недалеко от станции метро «Кузьминки» и станции «Люблино» МЦД-2. Общая площадь жилых помещений составляет более 41 тыс. кв. метров. Всего в новостройках 700 квартир с готовой отделкой.