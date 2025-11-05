Овчинский: три новых дома по реновации построили на востоке Москвы

«Они расположены в районе Богородское на Игральной и 1-й Мясниковской улицах, а также на Открытом шоссе. В новостройках 1125 квартир, 16 из них адаптировали для маломобильных граждан. В подъездах смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — передает слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.