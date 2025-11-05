Объяснено, почему нельзя хранить алкоголь в пластиковой таре

Хранение алкоголя в пластике может быть опасно для здоровья, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что некоторые виды пластика содержат фталаты и другие вещества, которые при длительном воздействии могут вызывать гормональные нарушения. Попадание таких примесей в напиток не только вредно, но и меняет его вкус и запах.
По словам эксперта, пластик не обеспечивает надежную защиту от кислорода, в отличие от стекла. Воздух, попадающий внутрь бутылки, вызывает окисление спирта. Из-за этого алкоголь теряет вкус, аромат и приобретает запах уксуса.
Дорохов подчеркнул, что стекло остается самым безопасным материалом для хранения спиртосодержащих жидкостей. Оно не вступает в реакцию с этанолом, не пропускает кислород и сохраняет качество напитка.
Читайте также: Раскрыто, как Москва ответила на санкции США и почему это удивило мир.