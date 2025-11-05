Ричмонд
В Башкирии временно перекроют улицы из-за строительства «Бургер Кинга»

Движение на улицах Ленина и бульваре Космонавтов ограничат на три дня.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате на несколько дней ограничат движение транспорта на двух улицах в центре города. Как сообщили в городской администрации, с 6 по 8 ноября будут закрыты для проезда участки на улице Ленина и бульваре Космонавтов.

Причиной временных неудобств станут работы по прокладке водопровода и канализации для строящегося ресторана «Бургер Кинг». Власти рекомендуют водителям заранее выбрать альтернативные маршруты для передвижения по городу в эти дни.

