Пугачева может лишиться товарного знака «Кристина» в 2026 году

Российская певица Алла Пугачева может лишиться прав на товарный знак «Кристина» в апреле 2026 года, если не продлит срок регистрации. Об свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.

Изначально товарный знак зарегистрировали в 1997 году, артисткой он неоднократно продлевался. Последний раз Пугачева оформила продление в 2016 году, исключительное право было зафиксировано до 25 апреля 2026 года.

Под этим брендом певица может производить одежду и головные уборы, а также игрушки, напитки, табачную продукцию. Сюда же входят образовательные и досуговые услуги, передает РИА Новости.

До этого ветеран войны в Афганистане Александр Трещев уже во второй раз обратился в Пресненский районный суд столицы с иском к певице Алле Пугачевой. В общей сложности мужчина шесть раз подавал ходатайства в различные инстанции.

Изначально Трещев подал иск к Пугачевой из-за ее высказываний о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве.

*Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ.