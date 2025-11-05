Ричмонд
Как Шавката Мирзиёева встретили в Вашингтоне

Глава республики прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречи с американским коллегой и участия в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате «C5+1».

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа накануне прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз.

«На авиабазе “Эндрюс” главу нашего государства встретили заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица», — говорится в сообщении.

Основные мероприятия визита пройдут 5—6 ноября. Президент Узбекистана встретится с американским коллегой Дональдом Трампом и примет участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате «C5+1».

В программе визита также переговоры с представителями Конгресса и правительства США, отдельные встречи с руководителями ведущих американских компаний и круглый стол с деловыми кругами, добавили в пресс-службе.

