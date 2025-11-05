«Дописывала фамилии несуществующих пациентов, даты рождения». В Минске фармацевт получила уголовное дело из-за подделки рецептов

Фармацевт из Минска подделывала рецепты на лекарства и получила уголовное дело. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минску поступили рецепты на покупку лекарств с подписями и записями, вызвавшие сомнения у милиции. Выяснилось, что женщина-фармацевт 1964 года рождения, которая работала в одной из минских аптек, на протяжении трех месяцев вносила заведомо ложные данные в реализованные бланки с целью получения лекарств.
Судебная почерковедческая экспертиза в момент сравнительного исследования установила совпадающие признаки, подтверждающие факт выполнения записей и подписей фигуранткой.
«Как пояснила сама фармацевт, бланки рецептов, которые ей предоставлялись покупателями, были выписаны чернилами светлого цвета и после ксерокопирования на полученных копиях чернила становились не видны, чем она и воспользовалась», — привели подробности в ГКСЭ.
В Минске фармацевт получила уголовное дело из-за поддельных рецептов на лекарства. Фото: sudexpert.gov.by.
И отметили, что женщина сама изменяла, дописывала фамилии несуществующих пациентов, даты рождения, лекарственные препараты и их количество. По указанному факту заведено уголовное дело.
