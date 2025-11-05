«Дописывала фамилии несуществующих пациентов, даты рождения». В Минске фармацевт получила уголовное дело из-за подделки рецептов

В управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минску поступили рецепты на покупку лекарств с подписями и записями, вызвавшие сомнения у милиции. Выяснилось, что женщина-фармацевт 1964 года рождения, которая работала в одной из минских аптек, на протяжении трех месяцев вносила заведомо ложные данные в реализованные бланки с целью получения лекарств.