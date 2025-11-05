В Ангарске хотят увеличить тарифы на отопление и горячую воду. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, инфраструктура теплоснабжения Ангарского округа нуждается в улучшении.
— За прошлый отопительный период дважды происходили аварийные остановки котельного оборудования, которые приводили к снижению параметров тепла. С началом отопительного сезона 2025−2026 годов аварии участились, — заявил заместитель мэра Андрей Сафронов.
Власти города осознают, что повышение тарифов вызовет негативную реакцию жителей, но считают его необходимым шагом. Обращение будет направлено губернатору Приангарья для дальнейшего рассмотрения.
Если нормативный акт будет принят, то владельцы квартир площадью до 100 квадратных метров будут платить на 115 рублей больше каждый месяц. Для квартир большей площади ежемесячная плата вырастет на 245 рублей.