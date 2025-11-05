Цивину, осуждённому по делу об афере с имуществом Баталова, отказали в УДО

В мае 2023 года Замоскворецкий суд вынес приговор по данному уголовному делу. Дрожжина получила четыре года условно, тогда как Цивину и Бублию назначили по пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии. С осуждённых также взыскали компенсацию морального вреда по 600 тысяч рублей каждый. Позднее Мосгорсуд сократил срок Бублию до 4,5 лет.