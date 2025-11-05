Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиров экстренно высадили из вагонов в метро Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге утром 5 ноября на станции метро «Ботаническая» внезапно встали вагоны, а пассажиров высадили. При этом люди остались скапливаться на станции, рассказал URA.RU читатель.

В одном из вагонов нашли бесхозный пакет.

В Екатеринбурге утром 5 ноября на станции метро «Ботаническая» внезапно встали вагоны, а пассажиров высадили. При этом люди остались скапливаться на станции, рассказал URA.RU читатель.

«На “Ботанической” сейчас поезд встал из-за того, что кто-то пакет забыл. Полная станция народу», — сказал собеседник. Он добавил, что вскоре пассажиров запустили обратно, но влезли не все.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. Ответ будет опубликован, как только поступит.