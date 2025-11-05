В Комсомольске водитель не заметила женщину и сбила ее на пешеходном переходе

Сотрудники ГАИ напоминают водителям о необходимости быть особенно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, снижать скорость и быть готовыми к остановке. Соблюдение этих простых правил помогает предотвратить трагедии и сохранить здоровье участников дорожного движения.