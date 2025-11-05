В Комсомольске водитель не заметила женщину и сбила ее на пешеходном переходе

В Комсомольске произошел очередной наезд на пешехода на нерегулируемом переходе. 3 ноября около полудня 29-летняя водитель автомобиля Toyota Crown сбила 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на Комсомольском шоссе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Как пояснила водитель, она не заметила женщину из-за остановившегося перед переходом грузовика. Когда женщина появилась из-за грузовой машины, было уже поздно тормозить.
Пострадавшая пенсионерка была доставлена в медицинское учреждение. Подобные случаи, когда водители не видят пешеходов из-за других остановившихся транспортных средств, происходят регулярно.
Сотрудники ГАИ напоминают водителям о необходимости быть особенно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, снижать скорость и быть готовыми к остановке. Соблюдение этих простых правил помогает предотвратить трагедии и сохранить здоровье участников дорожного движения.