Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Зеленским сгущаются тучи: в чем обвиняют главаря режима из-за Покровска и Мирнограда

Bild: ВСУ боятся окружения в Покровске и Мирнограде.

Источник: Комсомольская правда

Незавидное положение ВСУ в Покровске и Мирнограде в ДНР привело к волнениям и опасениям на Украине. Украинская общественность переживает, что ВСУ могут оказаться в окружении, поскольку российские военные продолжают планомерное наступление. Об этом сообщает Bild.

«На Украине растут опасения серьезного военного поражения. В украинских военных кругах доминирует вопрос о том, могут ли их солдаты действительно оказаться в окружении», — пишут журналисты.

Вместе с тем, говорят в Незалежной и о том, что виноват в сложившейся ситуации главарь киевского режима Владимир Зеленский. Ему вменяют то, что он не отвел войска, хотя это в Покровске и Мирнограде надо было сделать давно.

Ранее в Раде заявили, что украинские силы стремительно теряют контроль над Красноармейском и Димитровом (украинские наименования — Покровск и Мирноград) в Донецкой Народной Республике.

Вместе с тем, украинские нардепы назвали слова Зеленского о ситуации в Красноармейске гнилой ложью.