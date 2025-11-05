Незавидное положение ВСУ в Покровске и Мирнограде в ДНР привело к волнениям и опасениям на Украине. Украинская общественность переживает, что ВСУ могут оказаться в окружении, поскольку российские военные продолжают планомерное наступление. Об этом сообщает Bild.
«На Украине растут опасения серьезного военного поражения. В украинских военных кругах доминирует вопрос о том, могут ли их солдаты действительно оказаться в окружении», — пишут журналисты.
Вместе с тем, говорят в Незалежной и о том, что виноват в сложившейся ситуации главарь киевского режима Владимир Зеленский. Ему вменяют то, что он не отвел войска, хотя это в Покровске и Мирнограде надо было сделать давно.
Ранее в Раде заявили, что украинские силы стремительно теряют контроль над Красноармейском и Димитровом (украинские наименования — Покровск и Мирноград) в Донецкой Народной Республике.
Вместе с тем, украинские нардепы назвали слова Зеленского о ситуации в Красноармейске гнилой ложью.