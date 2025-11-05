Гастроэнтеролог объяснила, как еда поможет вернуться в режим после праздников

Она отметила, что завтрак задает энергетический тон на весь день, поэтому он должен содержать белки, углеводы и немного жиров — например, кашу, яйца, мясо, творог или сыр. К этим продуктам стоит добавить клетчатку — ягоды, фрукты или овощи, однако заставлять себя есть утром не нужно. По словам специалиста, важно не только утреннее питание, но и рацион в целом. Кашух посоветовала, чтобы четверть дневного меню занимали сложные углеводы, столько же — белки, а половину — овощи и другие источники клетчатки.