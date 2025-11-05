Гастроэнтеролог объяснила, как еда поможет вернуться в режим после праздников

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала, что вернуться в рабочий ритм после праздников помогает правильно организованный режим дня и сбалансированное питание.
Она отметила, что завтрак задает энергетический тон на весь день, поэтому он должен содержать белки, углеводы и немного жиров — например, кашу, яйца, мясо, творог или сыр. К этим продуктам стоит добавить клетчатку — ягоды, фрукты или овощи, однако заставлять себя есть утром не нужно. По словам специалиста, важно не только утреннее питание, но и рацион в целом. Кашух посоветовала, чтобы четверть дневного меню занимали сложные углеводы, столько же — белки, а половину — овощи и другие источники клетчатки.
Врач отметила, что при чувстве голода стоит делать полезные перекусы — например, йогурт, орехи или овощи. По ее словам, пропускать еду в течение дня и наедаться вечером вредно, так как это может привести к перееданию. Она также рекомендовала включать в рацион больше сезонных овощей, богатых витаминами и клетчаткой, и ограничить простые сахара, которые вызывают усталость.
Кроме того, Кашух подчеркнула необходимость поддерживать водный баланс. Она посоветовала пить теплую или комнатной температуры воду, травяные чаи, морсы из клюквы, брусники или облепихи, которые не только утоляют жажду, но и помогают укрепить иммунитет, передает RT.
