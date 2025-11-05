Омский «Авангард» начнет выезд с матча против «Амура»

Букмекеры в этом матче дают коэффициент 1,70 на победу «Авангарда» в основное время, 4,47 на успех хозяев в основное время. Коэффициент вероятности того, что гости победят в любом варианте, в том числе по буллитам или в овертайме, составляет 1,42, для «Амура» — в 3,03.