Омский «Авангард» начнет выезд с матча против «Амура»

«Ястребы» в этой игре считаются фаворитами.

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» 5 ноября на выезде сыграет матч чемпионата КХЛ против «Амура». Игра начнется в 15:15 по омскому времени, по ТВ ее покажут KHL Prime и «12-й канал».

Команды сыграли в чемпионатах СССР и России 153 матча. У «Авангарда» в них 97 побед, у «Амура» 47. В девяти матчах была ничья. Соотношение шайб 498:356.

Из этих же игр в КХЛ стороны провели 63 встречи, где «ястребы» побеждали 48 раз, дальневосточники — 15. Соотношение забитых и пропущенных голов здесь 184:101.

«Авангард» в общей таблице КХЛ сейчас находится на шестом месте, «Амур» на 16-м.

Букмекеры в этом матче дают коэффициент 1,70 на победу «Авангарда» в основное время, 4,47 на успех хозяев в основное время. Коэффициент вероятности того, что гости победят в любом варианте, в том числе по буллитам или в овертайме, составляет 1,42, для «Амура» — в 3,03.

Ранее мы писали, как игру «ястребов» против «Нефтехимика» оценил форвард Игорь Мартынов.