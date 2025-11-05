Ричмонд
В Кургане временно закроют проезд рядом с вокзалом

Курганских водителей предупредили о временном закрытии проезда.

«В целях проведения работ по аварийному ремонту сети ГВС, будет закрыто движение для всех видов транспорта на пересечении проезжих частей улиц Станционная- Кирова. С 08:00 утра 06 ноября до 20:00 10 ноября», — пишут в ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям заранее продумать маршрут и выбрать альтернативные пути объезда. Автомобилистам необходимо соблюдать требования установленных дорожных знаков и разметки в зоне проведения работ.