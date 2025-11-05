В Кургане временно закроют проезд рядом с вокзалом

Курганских водителей предупредили о временном закрытии проезда.
В Кургане рядом с железнодорожным вокзалом движение транспорта на пересечении улиц Станционная и Кирова будет временно закрыто. Такое решение принято для проведения аварийного ремонта сети горячего водоснабжения. Об этом сообщается в tg-канале городской Госавтоинспекции.
«В целях проведения работ по аварийному ремонту сети ГВС, будет закрыто движение для всех видов транспорта на пересечении проезжих частей улиц Станционная- Кирова. С 08:00 утра 06 ноября до 20:00 10 ноября», — пишут в ГАИ.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям заранее продумать маршрут и выбрать альтернативные пути объезда. Автомобилистам необходимо соблюдать требования установленных дорожных знаков и разметки в зоне проведения работ.