В Кургане временно закроют проезд рядом с вокзалом

В Кургане рядом с железнодорожным вокзалом движение транспорта на пересечении улиц Станционная и Кирова будет временно закрыто. Такое решение принято для проведения аварийного ремонта сети горячего водоснабжения. Об этом сообщается в tg-канале городской Госавтоинспекции.