Омский ГАУ представил российское аграрное образование на крупнейшей выставке в Китае

Омский государственный аграрный университет (Омский ГАУ) принял участие в международной выставке China Education Expo-2025 — крупнейшем образовательном форуме Юго-Восточной Азии. Мероприятие стартовало с Дня российских вузов, организованного в Российском культурном центре в Пекине. В ходе очных и онлайн-презентаций российские и китайские образовательные организации обсудили развитие существующего сотрудничества и наметили перспективные направления взаимодействия.
Выставка проходила с 30 октября по 1 ноября, а делегацию омского аграрного университета на мероприятии представляла начальник отдела международных связей. Университет стал одним из двух аграрных вузов России на выставке — наряду с Новосибирским ГАУ, что подчеркивает его особый статус как центра аграрного образования, науки и инноваций.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Особое внимание привлекла экспозиция Омского ГАУ: она вызвала живой интерес у китайских школьников, абитуриентов и представителей местных учебных заведений. В ходе выставки состоялись переговоры с Татьяной Уржумцевой, руководителем Российского культурного центра при Посольстве РФ в КНР.
Участие в China Education Expo-2025 стало частью стратегии Омского ГАУ по интеграции в мировую образовательную и научную среду. По итогам мероприятия университет планирует расширить международное партнерство и привлечь талантливых студентов из Китая.