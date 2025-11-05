Омский ГАУ представил российское аграрное образование на крупнейшей выставке в Китае

Выставка проходила с 30 октября по 1 ноября, а делегацию омского аграрного университета на мероприятии представляла начальник отдела международных связей. Университет стал одним из двух аграрных вузов России на выставке — наряду с Новосибирским ГАУ, что подчеркивает его особый статус как центра аграрного образования, науки и инноваций.