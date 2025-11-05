Ричмонд
Стоматолог рассказала, как облегчить боль при росте зубов мудрости

Врач Патлатая: во время роста зубов мудрости нужно полоскать рот антисептиками.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В период, когда прорезаются зубы мудрости, стоматологи рекомендуют полоскать рот антисептиками. Как сообщила хирург-стоматолог Надежда Патлатая в беседе с NEWS.ru, при сильной боли можно принять обезболивающее.

— К моменту появления зубов мудрости костная ткань уже полностью сформирована, и зубу приходится буквально пробиваться. Это долгий процесс при котором может появиться отек и температура — поделилась специалист.

При усилении отека и повышении температуры стоит незамедлительно обратиться к стоматологу. Он проведет осмотр, определит, можно ли спасти зуб.

