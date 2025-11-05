Стоматолог рассказала, как облегчить боль при росте зубов мудрости

В период, когда прорезаются зубы мудрости, стоматологи рекомендуют полоскать рот антисептиками. Как сообщила хирург-стоматолог Надежда Патлатая в беседе с NEWS.ru, при сильной боли можно принять обезболивающее.
— К моменту появления зубов мудрости костная ткань уже полностью сформирована, и зубу приходится буквально пробиваться. Это долгий процесс при котором может появиться отек и температура — поделилась специалист.
При усилении отека и повышении температуры стоит незамедлительно обратиться к стоматологу. Он проведет осмотр, определит, можно ли спасти зуб.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бодайбо задержали лихача, который уже был наказан за вождение в нетрезвом виде. В 2023 году мужчину лишили водительских прав, а спустя года в отношении нарушителя завели уголовное дело за повторное нарушение.