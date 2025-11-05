Стоматолог рассказала, как облегчить боль при росте зубов мудрости

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бодайбо задержали лихача, который уже был наказан за вождение в нетрезвом виде. В 2023 году мужчину лишили водительских прав, а спустя года в отношении нарушителя завели уголовное дело за повторное нарушение.