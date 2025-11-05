Врач Семченко рассказала об эффективных способах улучшить сон пожилым людям

Специалист советует соблюдать «гигиену сна»: ложиться и вставать в одно и то же время, поддерживать в спальне темноту, тишину и прохладу, а кровать использовать только для сна. Она также рекомендовала умеренные физические нагрузки в течение дня и отказ от кофеина, алкоголя и плотных ужинов по вечерам.