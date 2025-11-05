Комсомольские полицейские вернули москвичке карту, украденную рецидивистом

Полицейские Комсомольска-на-Амуре помогли жительнице Московской области вернуть украденные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
На днях 55-летняя женщина приехала в город к подруге и потеряла банковскую карту. Через некоторое время она заметила, что со счёта списываются деньги — кто-то закупался на её средства в торговых точках. Москвичка обратилась за помощью в полицию.
Оперативники быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний местный ранее судимый житель. Мужчина признал вину и полностью возместил ущерб. По его словам, карту он нашёл в одном из магазинов и расплачивался ею с помощью бесконтактной оплаты, а потратил чужие средства на алкоголь.
«Женщина поблагодарила полицейских за оперативность и слаженную работу. Она отметила, что и не надеялась вернуть свои деньги», — отметили в МВД.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.