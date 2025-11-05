За красивый город! Дзержинск преображается по инициативе жителей

Например, на территории школы № 30 появились сразу две площадки — спортивная и игровая. Спортивная площадка предназначена для учеников постарше. Ребята смогут заниматься здесь на девяти новых тренажёрах на все группы мышц. Важно, что приходить на площадку можно не только на уроках физкультуры, но и в свободное время. Так создаётся пространство для формирования у подростков спортивной культуры.