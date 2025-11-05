За красивый город! Дзержинск преображается по инициативе жителей

Каждый из них — инициатива местных жителей, которые хотят сделать жизнь города лучше и комфортнее. Между тем именно сейчас можно проголосовать за проекты благоустройства, которые можно воплотить в 2026 году. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Школа — точка притяжения.
Губернаторский проект инициативного бюджетирования «ВАМ РЕШАТЬ!» работает в Нижегородской области с 2013 года. Жители региона сами выбирают территории, которые они хотели бы благоустроить. После открытого голосования лучшие проекты получают финансирование, часть затрат компенсируют муниципалитеты и сами инициаторы преображений — жители.
Дзержинск и посёлки городского округа активно участвуют в губернаторском проекте с момента его старта. Только с 2017 года в городе успешно реализовано более ста инициатив. В 2025 году в работе 13 проектов жителей.
Например, на территории школы № 30 появились сразу две площадки — спортивная и игровая. Спортивная площадка предназначена для учеников постарше. Ребята смогут заниматься здесь на девяти новых тренажёрах на все группы мышц. Важно, что приходить на площадку можно не только на уроках физкультуры, но и в свободное время. Так создаётся пространство для формирования у подростков спортивной культуры.
«В большинстве своём ребята живут рядом, поэтому школа становится точкой роста, точкой притяжения для молодёжи, — уверен глава Дзержинска Михаил Клинков. — Чем больше будет таких площадок, тем больше детей мы сможем привлечь к занятиям спортом».
Вторая площадка на территории школы № 30 предназначена для игр и прогулок младшеклассников, в том числе групп продлённого дня — их в школе сейчас 13. Там занимается около 400 ребят. Здесь же родители смогут провести время с малышами, встречая старших детей после занятий. Игровая зона площадки оснащена элементами, развивающими мелкую моторику и двигательную активность.
Директор школы № 30 Анна Никитина рассказала Михаилу Клинкову, что в планах есть ещё один проект, который позволит преобразить пространство учебного заведения. Глава Дзержинска обещал всячески поддержать это начинание.
Яркая мелодия фасада.
В 2025 году по проекту инициативного бюджетирования преобразилась и Детская музыкальная школа № 3 им. Н. К. Гусельникова в Дзержинске. Капитально отремонтированный фасад здания украсил яркий скрипичный ключ, а на входе появился пандус, удобный для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Идея таких перемен возникла у инициативной группы в феврале 2025 года. Проект получил максимальное количество голосов дзержинцев и самую большую сумму финансирования. Дополнительные средства выделил городской бюджет, помогли финансами и местные жители, среди которых есть родители учеников музыкальной школы.
Подрядчики сделали свою работу качественно и в срок. Трудились летом, чтобы не нарушать учебный процесс.
«Красота вокруг способствует удовольствию от творчества и помогает ребятам добиваться успехов, — уверена директор Детской музыкальной школы № 3 им. Н. К. Гусельникова Светлана Проскурина. — В школе сейчас занимается более 500 учеников. Многие наши выпускники становятся студентами творческих училищ и вузов страны».
Михаил Клинков поблагодарил коллектив музыкальной школы за преданность делу, учеников — за любовь к творчеству, а родителей — за поддержку, благодаря которой развивается учреждение.
«Знаю, что у директора музшколы есть планы по дальнейшему благоустройству: установить ограждения, привести в порядок территорию, — уточнил Михаил Клинков. — Мы обязательно поможем с разработкой проектов и составлением сметы».
Решить и сделать.
В декабре 2024 года в городе химиков появилась первая в Нижегородской области профессиональная освещённая лыжероллерная трасса на территории спортивной школы «Магнитная стрелка». Это стало возможным благодаря программе «Дзержинск 100». В 2025 году преображения продолжились уже по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования: построены две трибуны для болельщиков на 284 места.
Инвестиции в развитие лыжно-биатлонного комплекса дают хорошие результаты в разных видах спорта. В августе 2025 года дзержинский спортсмен Павел Егоров завоевал две золотые медали на чемпионате России по спортивному ориентированию.
Более того, с появлением освещённой лыжероллерной трассы и трибун для болельщиков спортивная школа «Магнитная стрелка» сможет проводить соревнования высокого уровня. «Недавно мы получили положительное заключение Министерства земельных и имущественных отношений РФ на формирование дополнительного участка площадью почти 50 гектаров для лыжно-биатлонного комплекса, — рассказал Михаил Клинков. — Будем развивать инфраструктуру для зимних и летних видов спорта, чтобы проводить в городе соревнования вплоть до чемпионатов России».
Голосами и финансированием в 2025 году поддержали и проекты благоустройства посёлка Пыра. На нескольких улицах обустроили уличное освещение, отремонтировали проезжую часть дороги по переулку Спортивному и проезд от улицы Железнодорожной до переулка Спортивного.
Кроме того, теперь к центральной площади Пыры по улице Чкалова ведёт велопешеходная дорожка. Она появилась на месте разрушенного тротуара, заросшего травой, ходить по которому было небезопасно, особенно пожилым людям.
Инициаторами обустройства дорожки стала группа из 11 человек. Проект голосами поддержали более 900 дзержинцев. Местные жители внесли 30 тысяч рублей собственных средств. Сам проект обошёлся в более 5,5 млн руб.
До 1 декабря идёт голосование за инициативы, которые в 2026 году реализуют в Нижегородской области по проекту «ВАМ РЕШАТЬ!» Дзержинцы выдвинули на голосование 32 инициативы по преображению общественных пространств и придомовых территорий. На конец октября за них проголосовало более 10 тысяч человек. В 2024 году всего голосов было 15 тысяч.
«Призываю всех горожан не оставаться равнодушными и голосовать за понравившиеся проекты. Определяйтесь, что хочется улучшить, изменить, добавить, — говорит Михаил Клинков. — Давайте вместе сделаем Дзержинск красивым и современным!».
Языком цифр.
Более 15 тысяч дзержинцев приняли участие в голосовании за 13 проектов благоустройства города химиков и посёлков городского округа в 2025 году.
1362 голоса были отданы за инициативу капитального ремонта фасада и устройство пандуса детской музыкальной школы № 3 имени Н. К. Гусельникова.
1,2 млрд выделено в 2026 году на реализацию инициатив по проекту «ВАМ РЕШАТЬ!» в Нижегородской области.
32 заявки на благоустройство в 2026 году в проект подали жители Дзержинска и посёлков городского округа.