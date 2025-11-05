В Татарстане зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

По данным Роспотребнадзора по Республике Татарстан, в период с 27 октября по 2 ноября в регионе зарегистрировано свыше 10 тысяч случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на 8,7% превышает показатели предыдущей недели.
Анализ вирусной активности показывает, что среди циркулирующих респираторных патогенов преобладают возбудители негриппозной этиологии. Наибольший прирост заболеваемости отмечен в следующих возрастных группах: дети от 0 до 2 лет; школьники 7−14 лет; взрослые старше 15 лет.
При этом ситуация с COVID 19 остается стабильной — за отчетный период в республике зафиксировано 92 случая заражения, что соответствует низкому уровню распространения инфекции.
На федеральном уровне также отмечается ухудшение эпидобстановки. За последнюю неделю число заболевших гриппом в России выросло вдвое. В структуре выявленных случаев преобладают штаммы гонконгского гриппа A (H3N2).