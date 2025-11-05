В Татарстане зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

По данным Роспотребнадзора по Республике Татарстан, в период с 27 октября по 2 ноября в регионе зарегистрировано свыше 10 тысяч случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на 8,7% превышает показатели предыдущей недели.