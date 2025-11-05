Площадки запуска российской ракеты «Ангары» обесточили из-за долгов

По информации пресс-службы, энергетическая компания ранее шла навстречу генеральному подрядчику. Так, в марте 2025 года отключение было отменено после получения гарантийных обязательств от строительной организации. В тот период долг составлял порядка 24 миллионов рублей. В начале октября текущего года в адрес ДЭК поступили повторные гарантии, предусматривавшие погашение задолженности в размере 23,1 миллиона рублей до 20 октября. Тем не менее строительная компания не выполнила взятые на себя обязательства, заявил исполнительный директор ДЭК Виталий Стороженко. Объекты потребляют электроэнергию на сумму в четыре миллиона рублей ежемесячно. В целях защиты интересов региональной энергосистемы ДЭК вынуждена сократить объем ресурса, потребляемого должником, а также поставить вопрос о признании данного предприятия несостоятельным.