В Госдуме объяснили, почему зумеры не стремятся работать «как все»

На рынке труда России новая тенденция — стало популярным явление quiet cracking, когда сотрудники продолжают выполнять свои задачи, однако делают это без особого энтузиазма, потому что не чувствуют поощрения со стороны руководства. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, почему все чаще люди сталкиваются с таким «тихим явлением».