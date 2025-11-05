Ричмонд
В столичном регионе наблюдаются очаги туманов

Леус: очаги туманов в столичном регионе ухудшают видимость до 200 метров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Очаги туманов фиксируются в столичном регионе в среду утром, местами они ухудшают видимость до 200 метров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В столичном регионе очаги туманов местами ухудшают видимость до 200 метров. Рассеивание туманов ожидается после восхода солнца, напомню, что в Москве сегодня этот момент приходится на 7 часов 45 минут», — написал Леус.

Синоптик отметил, что они также наблюдались в Смоленской, Тверской, Московской, Ярославской, Ивановской, Рязанской, Курской и Брянской областях.