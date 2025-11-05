Ричмонд
В убийстве «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой подозревается экс-сотрудник МВД

В СК рассказали, что подозреваемый с началом СВО уехал в США, но из-за трудностей вернулся на родину.

Источник: Аргументы и факты

В убийстве финалистки конкурса красоты «Миссис Бурятия 2024» Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева подозревается бывший сотрудник МВД, сообщили в региональном СУ СКР.

В ведомстве рассказали, что 40-летний житель Улан-Удэ в 2021 году уволился с основного места работы, продал все имеющееся имущество, недвижимость и в связи с началом СВО с семьей уехал в США. Там у них возникли сложности с адаптацией и получением статуса беженца, из-за чего семья вернулась на родину. Они потеряли значительную часть сбережений и столкнулись с финансовыми сложностями. Обстановка в семье была напряженной. Все это также способствовало состоянию подозреваемого в период совершения преступлений.

Отмечается, что причастность мужчины к убийству полностью доказана, точно установлена и подтверждается собранными материалами уголовного дела.

Об исчезновении Буиновой и Норбоева стало известно в апреле 2024 года. Сообщалось, что они вместе с неизвестным мужчиной уехали в сторону улицы Домостроительной и исчезли. Тела погибших были найдены в марте 2025 года в одном из гаражей в Улан-Удэ. Тогда же появилась версия, что финалистку конкурса красоты и ее знакомого мог убить психически нездоровый бывший сотрудник МВД.