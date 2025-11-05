В убийстве «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой подозревается экс-сотрудник МВД

В ведомстве рассказали, что 40-летний житель Улан-Удэ в 2021 году уволился с основного места работы, продал все имеющееся имущество, недвижимость и в связи с началом СВО с семьей уехал в США. Там у них возникли сложности с адаптацией и получением статуса беженца, из-за чего семья вернулась на родину. Они потеряли значительную часть сбережений и столкнулись с финансовыми сложностями. Обстановка в семье была напряженной. Все это также способствовало состоянию подозреваемого в период совершения преступлений.