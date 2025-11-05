Ричмонд
Авиакатастрофа в Кентукки унесла жизни семи человек: подробности

Число жертв крушения самолета в штате Кентукки выросло до семи человек.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших в результате крушения грузового самолета MD-11 авиакомпании UPS и пожара выросло до семи человек. Об этом в соцсети Х сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешир.

По его словам, даже эта цифра, вполне возможно, может вырасти.

«На месте работают службы экстренного реагирования, которые прилагают все усилия для тушения пожара и продолжения расследования», — написал Бешир.

Ранее Бешир сообщил, что ночью 5 ноября в Луисвилле потерпел крушение самолет логистической компании UPS. Он совершил жесткую посадку вблизи Международного аэропорта имени Мохаммеда Али. В результате падения погибли минимум три человека.

Также сообщалось, причиной ЧП в США могло стать возгорание двигателя при взлёте, из-за чего последовала потеря мощности.