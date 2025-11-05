Сбор средств объявлен для семьи капитана белорусского хоккейного клуба

Супруга белорусского хоккеиста, капитана «Лиды» Сергея Шелега больна онкологией — объявлен сбор. Подробности рассказали в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
«Семья нашего капитана Сергея Шелега нуждается в помощи!» — сказано в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что у супруги Сергея Светланы почти два года назад обнаружили онкологическое заболевание. Все это время она проходила лечение в онкоцентрах Бреста и Минска. Но, несмотря на усилия врачей, добиться положительной динамики не удалось. В Федерации хоккея отметили, что Сергей и Светлана воспитывают троих несовершеннолетних детей, младшему — два года.
Благотворительный счет был открыт на имя Сергея Шелега. Для владельцев счетов в АСБ «Беларусбанк» можно пополнить вклады: BY82 AKBB 3134 0000 0226 3007 0000. Владельцы иных счетов могут сделать оплату через ЕРИП. Алгоритм следующий: Банковские, финансовые услуги — Банки, НКФО — Беларусбанк — пополнение счета — BY82 AKBB 3134 0000 0226 3007 0000.
