Сбор средств объявлен для семьи капитана белорусского хоккейного клуба

В пресс-службе сообщили, что у супруги Сергея Светланы почти два года назад обнаружили онкологическое заболевание. Все это время она проходила лечение в онкоцентрах Бреста и Минска. Но, несмотря на усилия врачей, добиться положительной динамики не удалось. В Федерации хоккея отметили, что Сергей и Светлана воспитывают троих несовершеннолетних детей, младшему — два года.