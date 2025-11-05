У отшельницы Агафьи Лыковой появилась новая помощница в тайге

К известной отшельнице Агафье Лыковой, живущей в хакасской тайге, прибыла новая помощница. Как пишет «Комсомольская правда», 1 ноября на заимку вертолетом доставили Валентину Иванову, которая планирует остаться до Пасхи.
По словам духовника Лыковой, иерея Игоря Мыльникова, Валентина служит просфорницей в духовном центре на Рогожском кладбище в Москве и имеет опыт ухода за пожилыми людьми. Он отметил, что женщина готова к трудной зимовке и понимает, какие испытания ее ждут.
Для 80-летней Агафьи Карповны это подмога особенно важна. Прошлую зиму она провела одна после того, как ее прежний помощник, дьякон Георгий Данилов, уехал по состоянию здоровья. Перелет Валентины организовали друзья отшельницы — меценат Али Узденов и директор нацпарка «Сайлюгемский» Денис Маликов.
Отец Игорь сообщил, что Агафья довольна новой спутницей. Обе женщины придерживаются старообрядческих традиций, вместе работают и молятся в суровых условиях тайги, где день начинается в четыре утра и почти не бывает отдыха.
Знакомые с ситуацией отмечают, что у Лыковой непростой характер, выработанный годами уединенной жизни. Она строга и требовательна, что не всем удается принять. Но тем, кто способен разделить ее образ жизни, удается с ней ладить.
