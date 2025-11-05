Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 5 ноября 2025:

1. Евросоюз готовит «сюрприз»: Молдову могут исключить из списка кандидатов ЕС — почему это может произойти.

2. На пенсию — в 70 лет: Новоиспечённый премьер Молдовы принял все условия ПАС — он уже начал озвучивать намерения, от которых у людей мурашки по коже.

3. Рак беспощаден: названа причина смерти ведущего «Утренней почты» Юрия Николаева в 76 лет.

4. В Молдове обезвредили опасную банду: Изъят арсенал оружия для небольшой войны — гранатометы, снайперские винтовки, гранаты.

5. В Молдове участились случаи подделки леев: Какие купюры особенно «любят» фальшивомонетчики.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Уже на третий день после инаугурации Александру Мунтяну интуитивно почувствовал, что по большому счету, он ни за что не отвечает (далее…).

Молдавский фермер — «враг» государства: Почему сельское хозяйство — не та «бизнес-модель», которая нужна сегодня власти.

Депутат от партии ПАС и бывший министр финансов Виктория Белоус заявила, что инвестировать нужно в те бизнес-модели, которые приносят результат (далее…).

Посылки до 150 евро с Temu, Joom, Shein, AliExpress намерены обложить налогом: Почему идея ПАС покупать товары у молдавского производителя абсурдна и каковы истинные цели властей.

До «выборов» вводить очередное обирание беднеющего народа Молдовы Санду не рискнула (далее…).

