На 40-тысячный российский город осталось всего две машины скорой помощи

Как рассказали медики телеграм-каналу Ural Mash, условия на подстанции крайне тяжелые: ржавые краны, осыпающийся потолок и стены, форму не выдают уже семь лет. Работники вынуждены трудиться по 300−350 часов в месяц — почти по полмесяца без отдыха. При этом надбавка за переработку составляет лишь 20%.