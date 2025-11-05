Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 40-тысячный российский город осталось всего две машины скорой помощи

В Богдановиче Свердловской области скорая помощь испытывает острую нехватку кадров — на весь город с населением около 40 тысяч человек остались только две машины экстренной службы.

В Богдановиче Свердловской области скорая помощь испытывает острую нехватку кадров — на весь город с населением около 40 тысяч человек остались только две машины экстренной службы.

Как рассказали медики телеграм-каналу Ural Mash, условия на подстанции крайне тяжелые: ржавые краны, осыпающийся потолок и стены, форму не выдают уже семь лет. Работники вынуждены трудиться по 300−350 часов в месяц — почти по полмесяца без отдыха. При этом надбавка за переработку составляет лишь 20%.

По данным фельдшеров, на сайте районной больницы указана зарплата от 60 тысяч рублей, но на деле выходит почти вдвое меньше. Водители скорых получают около 30−35 тысяч рублей.

Медики утверждают, что тех, кто жалуется на условия, увольняют. Главврач это отрицает, но после разговора с журналистами заблокировала номер редакции. Руководство округа ситуацию не комментирует: глава не вышел на связь, а его заместитель отказался давать пояснения.

Читайте также: Знаменитый профессор рассказал о гигантском инопланетном корабле на пути к Земле.