На 40-тысячный российский город осталось всего две машины скорой помощи

В Богдановиче Свердловской области скорая помощь испытывает острую нехватку кадров — на весь город с населением около 40 тысяч человек остались только две машины экстренной службы.
Как рассказали медики телеграм-каналу Ural Mash, условия на подстанции крайне тяжелые: ржавые краны, осыпающийся потолок и стены, форму не выдают уже семь лет. Работники вынуждены трудиться по 300−350 часов в месяц — почти по полмесяца без отдыха. При этом надбавка за переработку составляет лишь 20%.
По данным фельдшеров, на сайте районной больницы указана зарплата от 60 тысяч рублей, но на деле выходит почти вдвое меньше. Водители скорых получают около 30−35 тысяч рублей.
Медики утверждают, что тех, кто жалуется на условия, увольняют. Главврач это отрицает, но после разговора с журналистами заблокировала номер редакции. Руководство округа ситуацию не комментирует: глава не вышел на связь, а его заместитель отказался давать пояснения.
