Мэр Иркутска поздравил с профессиональным праздником военных разведчиков

Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил с профессиональным праздником военных разведчиков. Как сообщил глава города в своем телеграм-канале, эта деятельность выходит за рамки обычной работы. Она предполагает высочайший уровень мастерства, готовность к риску и способность быстро реагировать в экстремальных ситуациях.
— В послевоенное время эти подразделения противостояли угрозам, обеспечивали стабильность и мир следующих поколений, с честью выполняя свой долг перед Родиной, — отметил Руслан Болотов.
Сегодня разведчики, участвующие в специальной военной операции, показывают примеры бесстрашия, стойкости и подвига.
