Мэр Иркутска поздравил с профессиональным праздником военных разведчиков

Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил с профессиональным праздником военных разведчиков. Как сообщил глава города в своем телеграм-канале, эта деятельность выходит за рамки обычной работы. Она предполагает высочайший уровень мастерства, готовность к риску и способность быстро реагировать в экстремальных ситуациях.