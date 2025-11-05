Ричмонд
Мэр Иркутска поздравил с профессиональным праздником военных разведчиков

Разведчики показывают примеры бесстрашия, стойкости и подвига.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил с профессиональным праздником военных разведчиков. Как сообщил глава города в своем телеграм-канале, эта деятельность выходит за рамки обычной работы. Она предполагает высочайший уровень мастерства, готовность к риску и способность быстро реагировать в экстремальных ситуациях.

— В послевоенное время эти подразделения противостояли угрозам, обеспечивали стабильность и мир следующих поколений, с честью выполняя свой долг перед Родиной, — отметил Руслан Болотов.

Сегодня разведчики, участвующие в специальной военной операции, показывают примеры бесстрашия, стойкости и подвига.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре в детсаду № 176 торжественно подняли российский триколор.