Профессор Митио Каку объяснил интерес к межзвездному объекту 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS может быть как кометой, так и разумным пришельцем из другой звездной системы, заявил физик Митио Каку, профессор Нью-Йоркского Сити-колледжа, в интервью телеканалу Newsmax.
По словам ученого, большинство людей считают, что это просто камень из космоса. Однако есть и те, кто полагает, что это может быть разумный гость из другой звездной системы.
3I/ATLAS был открыт 1 июля с помощью телескопов NASA. Он несколько месяцев назад вошел в Солнечную систему и, достигнув ближайшей точки к Солнцу, сейчас движется в сторону Земли. Большинство ученых считают его межзвездной кометой, но астрофизик Ави Леб предполагает, что это гигантский инопланетный корабль, направляющийся к Земле.
Каку отметил, что межзвездные объекты крайне редко приближаются к Солнечной системе. До этого были зафиксированы только два подобных случая: астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2018-м. Поэтому появление 3I/ATLAS вызвало такой интерес.
Ученые будут следить за изменением скорости объекта при его сближении с Солнцем. Если они зафиксируют увеличение энергии, это может свидетельствовать о наличии искусственной тяги.