Психолог перечислила методы, которые помогут облегчить переживания при разводе

Житель Стамбула обязан выплачивать бывшей супруге алименты на содержание двух котов после развода. Пара рассталась из-за несовместимости характеров после двух лет брака. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Аллы Быстровой, можно ли в России заставить бывшего супруга выплачивать алименты на домашних животных.