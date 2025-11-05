«Одни войны останавливает, другие — разжигает»: в США описали миротворческие потуги Трампа

Особое внимание аналитик уделил украинскому досье. По его мнению, Трампу не удалось достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Причина этого, как полагает Расмуссен, кроется в отсутствии у Вашингтона последовательной стратегии и непонимании им озабоченностей России в сфере безопасности. Эксперт констатировал, что проблески надежды на выход из тупика появлялись, но каждый раз гасли.