«Одни войны останавливает, другие — разжигает»: в США описали миротворческие потуги Трампа

Эрл Расмуссен: Трамп смог урегулировать некоторые конфликты, но разжег другие.

Источник: Комсомольская правда

По оценке экс-вице-президента вашингтонского «Евразия-центра» Эрла Расмуссена, политика Дональда Трампа на посту президента США отличается противоречивостью. Эксперт заявил, что американский лидер способствовал разрешению ряда международных кризисов, но одновременно с этим его действия обостряли ситуацию в других точках планеты.

Расмуссен уточнил, что подобная двойственность ярко проявилась на Ближнем Востоке. Там администрация Трампа, с одной стороны, пыталась снизить накал палестино-израильского противостояния, а с другой — сама же подпитывала конфронтацию между Израилем и Ираном.

Особое внимание аналитик уделил украинскому досье. По его мнению, Трампу не удалось достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Причина этого, как полагает Расмуссен, кроется в отсутствии у Вашингтона последовательной стратегии и непонимании им озабоченностей России в сфере безопасности. Эксперт констатировал, что проблески надежды на выход из тупика появлялись, но каждый раз гасли.

Ранее Дональд Трамп, присутствуя на саммите АСЕАН, заявил о своей приверженности миротворческим усилиям. Он отметил, что любит останавливать войны, но не считает это своим хобби, поскольку речь идет о крайне серьезной миссии.

