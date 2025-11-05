В Пермском крае на 17% снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

Тем не менее, в дошкольных организациях продолжаются приостановки образовательного процесса: на карантин за неделю вышли 49 групп в 31 учреждении. Среди заболевших преобладают негриппозные возбудители — парагрипп, риновирусы и аденовирусы. Кроме того, Роспотребнадзор отмечает, что к 3 ноября 2025 года в Пермском крае выросло число привитых жителей.