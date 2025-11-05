Ричмонд
В Пермском крае на 17% снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

При этом группы в детских садах остаются на карантине.

Источник: Аргументы и факты

Количество жителей Пермского края, заболевших гриппом и ОРВИ, снизилось на 17%, сообщает краевой Роспотребнадзор.

Как рассказывает управление, такие данные были зафиксированы за неделю с 27 октября по 2 ноября.

За эту неделю показатель заболевших уменьшился на 17,7% по сравнению с прошлой. Всего за этот период в регионе было зарегистрировано 9768 случаев (более 11800 в прошлую неделю).

В ведомстве отдельно отметили, что эпидемический порог в Прикамье остаётся не превышен.

Тем не менее, в дошкольных организациях продолжаются приостановки образовательного процесса: на карантин за неделю вышли 49 групп в 31 учреждении. Среди заболевших преобладают негриппозные возбудители — парагрипп, риновирусы и аденовирусы. Кроме того, Роспотребнадзор отмечает, что к 3 ноября 2025 года в Пермском крае выросло число привитых жителей.

«В крае активно проводится вакцинация против гриппа. На 03.11.2025 привито более 1041,1 тыс. человек (41,9% от совокупного населения), в том числе 401,9 тыс. детей», — рассказал Роспотребнадзор Пермского края.