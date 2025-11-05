В Пермском крае на 17% снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

Количество жителей Пермского края, заболевших гриппом и ОРВИ, снизилось на 17%, сообщает краевой Роспотребнадзор.
Как рассказывает управление, такие данные были зафиксированы за неделю с 27 октября по 2 ноября.
В ведомстве отдельно отметили, что эпидемический порог в Прикамье остаётся не превышен.
Тем не менее, в дошкольных организациях продолжаются приостановки образовательного процесса: на карантин за неделю вышли 49 групп в 31 учреждении. Среди заболевших преобладают негриппозные возбудители — парагрипп, риновирусы и аденовирусы. Кроме того, Роспотребнадзор отмечает, что к 3 ноября 2025 года в Пермском крае выросло число привитых жителей.
«В крае активно проводится вакцинация против гриппа. На 03.11.2025 привито более 1041,1 тыс. человек (41,9% от совокупного населения), в том числе 401,9 тыс. детей», — рассказал Роспотребнадзор Пермского края.