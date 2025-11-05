В Омской области идет беспрецедентный рост числа вакансий для вахтовиков

В текущем году в Омской области наблюдается беспрецедентный рост количества вакансий для сотрудников разных специальностей на работу вахтой. Об этом вышли новые данные платформы поиска работы и сотрудников hh.ru за третий квартал года.
Согласно информации аналитиков портала, в регионе появились 7,9 тыс. вахтовых вакансий, это почти в два раза больше, чем в первом квартале года. Предлагаемые зарплаты значительно выше среднерыночных.
В итоге Омская область стала четвертой среди сибирских регионов по потребности в вахтовиках, аккумулируя 13% от всех данных предложений в СФО. На первом месте в этом по-прежнему Красноярский край (22% спроса в Сибири), на втором Иркутская область (19%), на третьем Новосибирская (15%).
Среди самых востребованных специалистов на вахте в третьем квартале были разнорабочие (14% от предложений), машинисты (13%), водители (11%), сварщики (9%), монтажники (7%), электромонтажники (6%), слесари и сантехники (по 4%). Больше стал спрос на поваров, пекарей и кондитеров (по 3%), инженеров ПТО, инженеров-сметчиков и технологов (по 2%).
Изменился профиль вахтовых вакансий. Что же касается зарплат, то в третьем квартале медианное предложение по ним для омских соискателей составило 178 600 рублей. Отрыв от рынка составил в большую сторону в 2,6 раза.
Одновременно есть и тенденция к стабилизации темпов роста зарплат. Замедление роста зарплат коснулось и вахтовой работы. С начала года зарплаты увеличились на 6%, в сумме прирост оказался на уровне 9 800 рублей.
Наиболее высокооплачиваемые вахтовые вакансии сейчас это сварщики (медианная зарплата там 237 200 рублей), геодезисты (219 800), операторы станков с ЧПУ (214 000), геологи (210 400), водители (207 100), машинисты (201 200).