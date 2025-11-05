В Омской области идет беспрецедентный рост числа вакансий для вахтовиков

Среди самых востребованных специалистов на вахте в третьем квартале были разнорабочие (14% от предложений), машинисты (13%), водители (11%), сварщики (9%), монтажники (7%), электромонтажники (6%), слесари и сантехники (по 4%). Больше стал спрос на поваров, пекарей и кондитеров (по 3%), инженеров ПТО, инженеров-сметчиков и технологов (по 2%).