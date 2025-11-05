Shot: Отца главкома ВСУ Сырского выписали из клиники в Подмосковье

Знакомая семьи Сырского рассказала, что проживающие в РФ родители главкома ВСУ стыдятся его, отметив при этом, что «никому бы не пожелала таких сыновей». По словам женщины, в детстве Александр Сырский и его брат Олег были патриотами и даже участвовали в «Бессмертном полку».