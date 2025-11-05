Shot: Отца главкома ВСУ Сырского выписали из клиники в Подмосковье

Отца главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского выписали из подмосковной клиники, где он проходил лечение. Ранее врачи диагностировали у 86-летнего Станислава Сырского новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. Об этом сообщает Shot.
По данным источника, выписка прошла 28 октября. Средства на лечение и транспортировку отца перевел сам Александр Сырский, закрыл счета в российских клиниках и оплатил возвращение пенсионера во Владимирскую область. Перевозка проходила в условиях строгой секретности.
Состояние Станислава Сырского ухудшилось весной после перенесенного коронавируса. Сначала его положили в больницу во Владимире, затем сын предложил помощь и профинансировал перевод в частную московскую клинику, где мужчина прошел курс лечения и реабилитации.
Ранее семья не общалась из-за разных взглядов на события на Украине. Родители военного живут во Владимирской области, поддерживают Россию и участвовали в акции «Бессмертный полк». Сейчас пенсионер вернулся домой, где продолжит поддерживающую терапию под наблюдением врачей, передает Telegram-канал.
Знакомая семьи Сырского рассказала, что проживающие в РФ родители главкома ВСУ стыдятся его, отметив при этом, что «никому бы не пожелала таких сыновей». По словам женщины, в детстве Александр Сырский и его брат Олег были патриотами и даже участвовали в «Бессмертном полку».