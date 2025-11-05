Автотема дня. Депутаты оценили работу общественного транспорта

Доклад ещё не закончился, а к зданию гордумы уже подъехал длиннющий красный автобус — одна из новых «гармошек». Депутаты, прервав заседание, передислоцировались в салон, оплатили проезд (кто-то картой, кто-то с помощью QR-кода) и отправились в путь — проверять воочию, как работает пермский транспорт. По дороге посчитали валидаторы, оценили мягкость хода техники, работу кондиционера, медиапанелей. Неожиданностью для многих стала встреча с контролёрами, которые зашли в автобус на очередной остановке, и проверили, все ли народные избранники рассчитались за поездку. «Зайцев» не нашли. Покинув автобус, парламентарии вернулись в зал заседаний и поделились мнениями о работе транспорта и впечатлениями.