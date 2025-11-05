Автотема дня. Депутаты оценили работу общественного транспорта

Одна из самых важных составляющих повседневной жизни большинства пермяков — общественный транспорт. Он помогает добраться до офиса, школы, детского сада, театра, больницы, а потом вернуться домой. В Перми эта отрасль в постоянном движении: трансформируется маршрутная сеть, меняются способы оплаты, остановки. Насколько грамотно настроен этот большой и сложный городской механизм, проверили депутаты Пермской городской думы. Они не только заслушали отчёт мэрии о работе общественного транспорта во время депутатского часа, но и прокатились по улицам на автобусе-гармошке. В выездном формате дума прошла впервые в истории.
Самый «молодой»
Сейчас в Перми действуют 77 автобусных и 9 трамвайных маршрутов. Их обслуживают 17 перевозчиков. Автопарк составляет 743 единицы транспорта. Ежедневно пермяки совершают более 650 тыс. поездок.
«Парк подвижного состава один из самых молодых в стране. Средний срок эксплуатации автобусов составляет год и девять месяцев, трамваев — 7,5 лет, — рассказал народным избранникам заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов. — В городе 1265 остановочных пунктов, что обеспечивает достаточно высокую их пешую доступность. В 2025 г. на обслуживание 41 автобусного маршрута заключили новые контракты, которые устанавливают более высокие требования к качеству перевозки пассажиров. Например, максимальный срок эксплуатации автобусов снижен с семи до пяти лет, увеличено количество стационарных валидаторов в салоне, добавлены пункты об обязательной установке удалённой системы мониторинга кондиционеров, двойном остеклении
Остальные поступят в город до конца 2025 г. Одно из главных новшеств этого года — выход на маршруты автобусов-гармошек. Уже работают 90, но скоро число увеличится. По количеству таких автобусов Пермь на третьем месте в стране после Санкт-Петербурга и Москвы.
В 2025 г. маршрутную сеть города оптимизировали, чтобы рациональнее использовать имеющиеся ресурсы для обеспечения равной транспортной доступности и увеличения провозной способности на перегруженных направлениях. Где-то появились новые маршруты, где-то продлили уже существующие, а невостребованные — закрыли или объединили с дублирующими.
Также в этом году отменили оплату проезда через водителей. Это позволило снизить нагрузку на них и исключить конфликты с пассажирами. Кстати, благодаря всем принятым мерам с 450 до 340 снизился дефицит водителей. «Умных» остановок к концу года станет 168, а в 2027 г. цифра увеличится до 307.
Зайцам — нет!
А для пассажиров увеличили число способов расчёта за поездку. До конца года подключат ещё один — с помощью Bluetooth-меток. Приложение «Пермский транспорт» обещают развивать, дополняя полезным функционалом. В недалёком будущем интерфейс обновят для более простого использования. В высокой степени готовности находится оплата проезда с помощью СМС-сообщений в случае плохого интернет-соединения. Стартовала подготовка к запуску виртуального льготного проездного документа для школьников, студентов, пенсионеров и членов многодетных малоимущих семей. Кстати, чаще всего — в 47% случаев — пермяки платят за проезд с помощью банковской карты. 43% операций приходится на долгосрочные проездные.
Для повышения контроля оплаты проезда проводятся регулярные рейды в местах концентрации безбилетников. Все автобусы по новым контрактам должны быть оснащены кнопкой вызова Росгвардии, чтобы можно было доставить их в отдел полиции. Запущен сервис автоматизированного анализа числа «зайцев». Результат перечисленных мер — снижение отклонения между количеством вошедших в салон и числом оплативших поездку на 3,9% по сравнению с тем же периодом 2024 г.
В путь
Доклад ещё не закончился, а к зданию гордумы уже подъехал длиннющий красный автобус — одна из новых «гармошек». Депутаты, прервав заседание, передислоцировались в салон, оплатили проезд (кто-то картой, кто-то с помощью QR-кода) и отправились в путь — проверять воочию, как работает пермский транспорт. По дороге посчитали валидаторы, оценили мягкость хода техники, работу кондиционера, медиапанелей. Неожиданностью для многих стала встреча с контролёрами, которые зашли в автобус на очередной остановке, и проверили, все ли народные избранники рассчитались за поездку. «Зайцев» не нашли. Покинув автобус, парламентарии вернулись в зал заседаний и поделились мнениями о работе транспорта и впечатлениями.
«За последние несколько лет общественный транспорт в городе сделал серьёзный шаг вперёд. Это касается и выстраивания отношений между городом и перевозчиками (они сегодня максимально прозрачные, понятные), инфраструктуры (у нас повсеместно обновляются остановочные пункты и подвижной состав), а также формы оплаты проезда, — отметил заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов. — Мы с апреля ушли от расчёта наличными, приняты все меры, чтобы платить было комфортно. Основные революционные глобальные шаги в развитии транспортной отрасли в нашем городе сделаны».
По словам парламентария, важно, чтобы всё то, что удалось создать, продолжало исправно функционировать.
«Мы сегодня посмотрели работу перевозчика “ПермГорЭлектроТранс” (это нашекрупнейшее предприятие) и остались довольны тем, что увидели, — поделилась впечатлениями первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник. — Мы работаем по муниципальной программе, в которой на ближайшую трёхлетку — 2026−2028 гг. — на развитие общественного транспорта заложено 34 млрд руб. Делается очень много, но впереди ещё есть работа. Я надеюсь, что жители Перми высоко оценят результат».
А народный избранник Арсен Болквадзе сообщил о некоторых заминках в сообщении между центром и Кировским районом Перми.
«Мы сейчас находимся в моменте, когда меняются перевозчики, старые дорабатывают, новые ещё не вышли. В итоге, например, в мкр. Новый Крым есть определённые сложности с соблюдением графика движения, — рассказал парламентарий. — Сегодня стало известно, что усилен контроль за регулярностью выхода подвижного состава на маршруте № 20, изменилось расписание автобуса. Надо признать, что администрация прикладывает все возможные силы, чтобы передвижение на общественном транспорте было для жителей комфортным».
Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, резюмируя обсуждение одной из самых важных для города тем, отметил, что новый формат часа депутата, когда идёт совместная с администрацией работа, оправдал себя.
От общественного транспорта зависит жизнь города. За время реализации транспортной реформы нам удалось многого достичь. Был заложен фундамент для развития отрасли. Наша важная стратегия в этом направлении — это продолжать улучшать качество перевозок. Я абсолютно уверен, что при поддержке краевых властей нам удастся продвинуться в этом вопросе.