МВД: мошенники выслеживают школьников на сервисах знакомств

Злоумышленники запугивают подростков, требуя снять на видео банковские приложения родителей и передать курьеру ценные вещи.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники выслеживают школьников на сервисах знакомств, после чего угрожают им, предупреждают в МВД.

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, аферисты под предлогом начинающейся дружбы просят подростков прислать их геопозицию, якобы чтобы понять, как далеко они живут друг от друга. Также они просят отправить координаты известного места в городе, якобы чтобы встретиться в реальной жизни.

Между тем, получив координаты, мошенники начинают угрожать подросткам. Так, они присылают видео с мужчиной в форме ВСУ, заявляющим, что по этой геометке будут нанесены удары ракетами и беспилотниками. После этого подростку звонит якобы сотрудник российских спецслужб, угрожая уголовным преследованием и требуя снять на видео банковские приложения родителей. Кроме того, он просит найти дома ценные вещи и передать их курьеру.

В МВД призвали никогда не отправлять незнакомцам геолокацию, а также не верить угрозам и требованиям снимать личные данные. Следует общаться только в проверенных и безопасных сервисах, а если звонят с подозрительными просьбами, следует сразу сообщить об этом родителям или в полицию.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России остановили темпы роста киберпреступлений.

Эксперт Салават Шакиров рассказал, как мошенники получают доступ к личным данным россиян.

