МВД: мошенники выслеживают школьников на сервисах знакомств

Между тем, получив координаты, мошенники начинают угрожать подросткам. Так, они присылают видео с мужчиной в форме ВСУ, заявляющим, что по этой геометке будут нанесены удары ракетами и беспилотниками. После этого подростку звонит якобы сотрудник российских спецслужб, угрожая уголовным преследованием и требуя снять на видео банковские приложения родителей. Кроме того, он просит найти дома ценные вещи и передать их курьеру.