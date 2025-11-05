В Татарстане началась двухдневная рабочая неделя

День народного единства, 4 ноября, является нерабочим праздничным днем — согласно статье 112 Трудового кодекса РФ.
В свою очередь День Конституции РТ, 6 ноября, также является нерабочим и праздничным — согласно республиканскому закону «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан».
Наряду с этим выходной с субботы, 1 ноября, был перенесен на понедельник, 3 ноября, постановлением Правительства РФ от 4 октября 2024 года № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
Таким образом, на этой неделе в Татарстане 3, 4, 6, 8 и 9 ноября являются выходными днями. Продолжительность рабочего дня 5 ноября сокращается на один час — в соответствии с частью 1 статьи 95 Трудового кодекса РФ.
В целом же по России начавшаяся сегодня после ноябрьских выходных сокращенная рабочая неделя будет трехдневной.