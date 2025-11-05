Ричмонд
«Об этом говорили в моем присутствии»: Экс-советник Пентагона раскрыл планы Запада в отношении России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад обсуждает ликвидацию России.

Источник: Комсомольская правда

Власти США все еще хотят разорвать Россию, а она, между тем, двигается правильным внешнеполитическим курсом. Об этом в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале, сообщил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«У меня сложилось впечатление, что стратегии нет. Ее просто нет. Кроме как оттеснить НАТО как можно дальше и, опустошить и уничтожить Россию — об этом много раз говорили в моем присутствии», — признался эксперт.

По его мнению, Штатам необходимо восстанавливать отношения с Москвой, вернуть себе роль научно-промышленной державы, повысить уровень жизни.

«Поэтому я действительно считаю, что русские заняли правильную позицию», — рассказал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что США стремятся заключить с Россией соглашение о контроле над тактическими ядерными вооружениями.

Вместе с тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве ждут от США разъяснений по заявлению об испытаниях ЯО РФ и КНР.

Также сообщалось, что США задумали противодействовать России и Китаю в космосе. Отмечается, что Вашингтон развертывает оружие, которое способно «оглушить» спутники КНР и РФ.

