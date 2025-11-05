За ночь на Солнце произошли две вспышки высшего уровня Х

На Солнце минувшей ночью произошли две вспышки высшего уровня Х. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН (XRAS).
«Интервал между максимумом первого и второго события составил около 4,5 часа. Первая вспышка была поймана накануне с пиком в 20:34 мск. Балл события — X1.8. Максимум излучения во второй раз был зарегистрирован в 01:01. Балл по каталогу — X1.1», — рассказали в лаборатории.
Ранее сообщалось, что американские астрономы зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры. Свет от данной вспышки сравним с яркостью 10 триллионов солнц.