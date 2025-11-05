Лолита рассказала, как устроила дебош в голом виде в американском отеле

Певица Лолита Милявская призналась, что однажды устроила погром в гостиничном номере в Лос-Анджелесе, после чего на место приехала полиция. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии «Золотой Граммофон».
По словам артистки, она открыла дверь полицейским без одежды и объяснила, что переживает депрессию из-за ссоры с бывшим мужем. Полиция, как отметила Лолита, повела себя спокойно и не стала раздувать конфликт.
Певица рассказала, что в тот вечер выбрасывала вещи из окна и разбила несколько предметов. Ситуацию помогла уладить ее подруга Татьяна Овсиенко, которая быстро вмешалась и успокоила происходящее.
Ранее Лолита сообщала, что стала жертвой мошенников, но сумела самостоятельно решить проблему.
