Лолита рассказала, как устроила дебош в голом виде в американском отеле

Певица Лолита Милявская призналась, что однажды устроила погром в гостиничном номере в Лос-Анджелесе, после чего на место приехала полиция.

Певица Лолита Милявская призналась, что однажды устроила погром в гостиничном номере в Лос-Анджелесе, после чего на место приехала полиция. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии «Золотой Граммофон».

По словам артистки, она открыла дверь полицейским без одежды и объяснила, что переживает депрессию из-за ссоры с бывшим мужем. Полиция, как отметила Лолита, повела себя спокойно и не стала раздувать конфликт.

Певица рассказала, что в тот вечер выбрасывала вещи из окна и разбила несколько предметов. Ситуацию помогла уладить ее подруга Татьяна Овсиенко, которая быстро вмешалась и успокоила происходящее.

Ранее Лолита сообщала, что стала жертвой мошенников, но сумела самостоятельно решить проблему.

