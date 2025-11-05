Ноябрь готовит три магнитные бури: когда их ожидать

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 7 ноября Землю ожидает магнитная буря уровня G1. Вероятность этого события специалисты оценивают в 61%.
Ученые опубликовали прогноз магнитных бурь на ноябрь. Согласно ему, геомагнитные возмущения уровня G1 прогнозируются всего трижды: 7, 25 и 26 ноября. В остальные дни месяца солнечная активность будет оставаться низкой, и метеочувствительные люди смогут вздохнуть спокойно.
Ранее сообщалось о мощной вспышке на Солнце высшего класса X, которая произошла накануне в 20:15 по московскому времени. Как сообщил главный научный сотрудник лаборатории Сергей Богачев, пик активности был зафиксирован в 20:34, а интенсивность достигла отметки X1.8. Ученый отметил, что событие подобной силы не наблюдалось почти пять месяцев.
Богачев также пояснил, что между солнечными вспышками и магнитными бурями на Земле обычно проходит два-три дня. Таким образом, новая волна геомагнитных возмущений может последовать за недавним всплеском активности. Точный прогноз о дальнейшем развитии ситуации специалисты пообещали предоставить позднее.