Ноябрь готовит три магнитные бури: когда их ожидать

Ранее сообщалось о мощной вспышке на Солнце высшего класса X, которая произошла накануне в 20:15 по московскому времени. Как сообщил главный научный сотрудник лаборатории Сергей Богачев, пик активности был зафиксирован в 20:34, а интенсивность достигла отметки X1.8. Ученый отметил, что событие подобной силы не наблюдалось почти пять месяцев.