Врач Демьяновская: Постоянный стресс может привести к проблемам с памятью

Стресс может привести к синдрому раздраженного кишечника, ухудшению состояния кожи, выпадению волос, если состояние перерастает в фоновое. Об этом рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
— Длительные физиологические изменения, характерные для стресса, могут переходить в заболевания. Так, со стороны органов пищеварения возможно развитие синдрома раздраженного кишечника (СРК) — боль, дискомфорт, частые вздутия живота и нарушения в работе кишечника, — отметила она.
По ее словам, люди, находящиеся в состоянии постоянного перенапряжения, часто сталкиваются с необъяснимым набором веса, а также с изменениями в аппетите.
— Еще одним нестандартным признаком может стать ухудшение состояния кожи — появление акне или псориаза, а также усиленное выпадение волос, — цитирует врача РИАМО.
Человеку приходится в течение жизни проходить путь осмысления утраты близких, расставаний или серьезных потерь. Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин подробно описал основные стадии этого процесса.