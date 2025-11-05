Ричмонд
«Глаза и уши» армии: в Крыму поздравили военных разведчиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Добывают информацию с риском для жизни на пределе мужества, выдержки и смелости — такими словами отметил работу военных разведчиков, которые 5 ноября отмечают профессиональный праздник, глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики. От тех сведений, которые зачастую с риском для жизни добывают разведчики, во многом зависит успех военных операций. Поздравляю всех причастных с праздником, желаю здоровья, военной удачи, крепкого тыла и новых успехов в служении Отечеству», — написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Военная разведка — «глаза и уши» армии, уверен он. Глава Крыма добавил, что военная разведка — это боевая работа, которая требует большого мужества, смелости, выдержки, высочайшего профессионализма, незаурядных морально-волевых качеств.

«В истории нашей разведки немало героических страниц и легендарных имен. В годы Великой Отечественной войны разведчики выполняли множество задач: от выявления позиций немецких частей на фронте, морских высадок и диверсий до работы в глубоком тылу противника», — напомнил глава Крыма.

Сергей Аксенов подчеркнул, что и сегодня наследники героев достойно продолжают славные традиции, вносят большой вклад в решение задач специальной военной операции, в нашу победу.

