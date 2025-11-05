В России запатентовали три программы для проверки сенсоров в микроэлектронике

В вузе отметили, что решение ТГУ может быть установлено непосредственно на цифровой осциллограф, работающий под управлением операционной системы Windows, и обработка данных идет в режиме реального времени без использования дополнительного оборудования. Программа обрабатывает сигналы непосредственно с сенсора, после его оцифровки. Это позволяет анализировать интенсивность излучения и спектральный состав даже в условиях очень высокой скорости потока квантов.